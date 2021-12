Tchad : le nouveau parti "Les Démocrates" en congrès à Bongor

Le parti Les Démocrates (LD) tient ce 18 décembre son premier congrès ordinaire à l'hôtel moderne de Bongor, dans la province du Mayo-Kebbi Est. L'évènement est placé sous le thème : "envol pour l'instauration d'une vrai démocratie pour un Tchad en paix est en développement".



Présidé par René Komengdy Seni, le nouveau parti a officialisé son entrée sur la scène politique le 27 novembre 2021.



René Komengdy Seni. estime qu'en dépit de 30 ans de règne, la démocratie que le Mouvement patriotique du salut (MPS) a apportée n’est qu’une « démocratie de façade ».



Le président du parti "Les Démocrates" justifie sa position par la répression des manifestations, le manque de liberté réelle, l’impunité, l’injustice, la corruption, les détournements des deniers publics, les nominations sur des bases ethniques, claniques, régionalistes et clientélistes, et le manque d’alternance à la tête de l’État.



René Komengdy Seni souligne que la démocratie « de façade » doit disparaitre pour faire place à « une vraie démocratie, une démocratie de fond et de pratique » qui, selon lui, est incarnée par son parti.



"Les Démocrates" prennent en compte l’aspect genre. Le bureau exécutif national, composé de 11 membres, compte six femmes.