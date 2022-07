Tchad : le nouveau parti politique PARADIT voit le jour

La famille des partis politiques s'agrandit au Tchad. En effet, un nouveau parti politique vient de voir le jour. Il s’agit du Parti pour le Rassemblement et le Développement Intégré du Tchad (PARADIT).



Le lancement officiel des activités a eu lieu à Moundou, à l'occasion d'un point de presse animé au siège du ce parti par son président national, Nosjikodem Djébande Marc.



Le PARADIT est créée le 29 juin 2021 à Moundou. Il est autorisé après enquête de moralité et dépôt légal le 9 juin 2022, et enregistré au registre des partis politiques sous le numéro 505 du 9 juin 2022.



Son objectif est de conquérir le pouvoir et de participer à la gestion des affaires publiques, par les moyens démocratiques et constitutionnels, à travers les élections libres et transparentes, par un projet et un programme politique cohérent et adapté aux attentes des tchadiens et des tchadiennes.



Le président national du PARADIT Nodjikodem Djébandem Marc soutient que son parti s'inscrit sur la logique démocratique et constitutionnelle mais sera contre toutes les actions contraires. Le PARADIT s'attaquera aux actes illégaux, aux mauvais système de gestion et aux actions antisociales au regard des lois et des bonnes mœurs.