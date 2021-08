Tchad : le nouveau préfet du Batha Ouest installé

Nommé par décret le 04 août 2021, le nouveau préfet du département du département du Batha Ouest, Sadick Mahamat Iga a pris service ce matin à Ati, chef-lieu de la province du Batha. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon. Assurant l'intérim du préfet du département du Batha Ouest durant cinq mois, Hissein Palet Baïmokreo, secrétaire général du département, a passé officiellement son témoin de commandement à son successeur. Il a saisi l'occasion pour remercier les plus hautes autorités de la transition, pour la confiance placée en lui durant les mois passés à la tête du département.



A ses collaborateurs, il les a remerciés également pour leurs efforts, l'aidant à parvenir à l'exercice de ses fonctions jusqu'au bout. A cet effet, il les a exhortés à maintenir la même atmosphère de dévouement et de collaboration sincère, afin que leurs rapports à l’endroit du nouveau préfet soient davantage renforcés et plus fructueux. Hissein Palet Baïmokreo a invité son successeur à veiller sur la sensibilisation de la population afin de préserver la paix et la cohésion sociale dans le département.



Dans son mot d'installation, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben Dergon, a instruit le préfet entrant à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans sa mission afin de tout mettre en œuvre dans le département, notamment la paix, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale. Il a invité ses collaborateurs à l'esprit d'équipe, et à une sincère et parfaite collaboration. Djimta Ben Dergon a demandé au nouveau préfet d’observer les valeurs de la République qui constituent le socle de la politique du gouvernement. Il devrait les inclure dans son plan d'action à savoir : la gestion efficiente des conflits intercommunautaires, le respect de l'autorité de l'Etat, la gestion rigoureuse et transparente de la chose publique, la lutte contre le banditisme et le trafic des personnes vers la Lybie qui sont devenus récurrents, le recouvrement de recettes de l'Etat et la gestion des conflits agriculteurs-éleveurs.



En prenant la parole à son tour, le nouveau préfet, Sadick Mahamat Iga, a remercié les plus hautes autorités de la Transition de la République du Tchad et l'ensemble du gouvernement, pour la confiance renouvelée à sa modeste personne en lui confiant le département du Batha Ouest. Le nouveau préfet appelle ses collaborateurs à se mettre immédiatement au travail dans la sérénité, la confiance mutuelle, l'esprit d'équipe et surtout, dans le strict respect de la hiérarchie que requiert l'accomplissement de toute tâche de cette nature. Il exige en retour de chacun des collaborateurs, la rigueur et l'assiduité dans l'accomplissement de ses fonctions.

Le nouveau préfet a conclu son mot en félicitant le SG du département ayant assuré l'intérim, pour le travail abattu durant à la tête du département. Il a promis de poursuivre le reste du travail en collaboration avec tous les chefs de service.