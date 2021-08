Tchad : le nouveau préfet du département de Dar Tama installé

C'est le secrétaire général de la province de Wadi-Fira, M. Djimro, qui a procédé à la passation de service entre les préfets entrant et sortant. Il s'agit de Oumar Hachim, préfet sortant et Baradine Hamat Mahamat, préfet entrant.



Le secrétaire général de la province de Wadi Fira a affirmé que le préfet sortant n'a pas démérité et a servi avec dévouement et loyauté le département. Raison de son affectation au département d'Aboudéa.



Il a aussitôt présenté le nouveau préfet du département de Dar-Tama, Baradine Hamat Mahamat, dont il a défini ses parcours tout en lui rappelant quelques directives à savoir le courage, l'audace, un sacrifice de soi et l'abnégation dont il doit faire preuve pour bien mener sa mission.