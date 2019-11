Tchad : le nouveau préfet du département de Ouara installé

Le préfet du département de Ouara, Mahamat Adam Mahamat a été installé ce mardi matin à la place de l'indépendance d'Abéché. Le secrétaire général de la province du Ouaddai, représentant le gouverneur, Mahamat Abdelkérim Ali, a présidé la cérémonie qui a eu lieu en présence d'un important nombre de civils sortis pour la circonstance.



Le préfet entrant remplace Abakar Maina. Il a été nommé par un décret du 31 octobre 2019.



Abakar Maina a appelé les enfants de la localité à aider son successeur à relever les défis. "Pour moi, cette séparation n'est que physique. Mon esprit reste avec vous. Je présente toutes mes excuses à chacun de vous, si par inadvertance j'ai offensé ou causé du tort", a déclaré le préfet sortant.



Il a félicité son successeur pour la confiance des plus hautes autorités placées en lui. "En vous confiant la gestion de cet important département, je voudrais souhaiter plein succès et réussite dans vos fonctions", a-t-il ajouté.



Le nouveau préfet "hérite d'un département calme, apaisé et sécurisé grâce à l'instauration de l'état d'urgence", a affirmé le secrétaire général de la province du Ouaddai, représentant le gouverneur, Mahamat Abdelkérim Ali. Cependant, il est chargé entre autres de restaurer l'autorité de l'Etat, assurer la sécurité des personnes et des biens, veiller au recouvrement des recettes publiques en luttant contre la fraude et renforcer la cohabitation pacifique.



Il a également pour mission de s'assurer du bon fonctionnement du système éducatif, a indiqué le secrétaire général de la province du Ouaddai, représentant le gouverneur, Mahamat Abdelkérim Ali qui a appelé à une franche collaboration.



Mahamat Abdelkérim Ali s'est également adressé au sous-préfet, aux chefs traditionnels, aux responsables des forces de défense et de sécurité, aux chefs de service déconcentrés de l'Etat et à la population. "Je vous demande de prêter main forte comme vous l'avez fait avec son prédécesseur", a-t-il souligné.



Ouara est l'un des quatre départements que compte la province du Ouaddaï. Le département compte six préfectures, une commune de plein exercice qui est Abéché, un sultanat, dix cantons et une tribu.