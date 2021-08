Tchad : le nouveau préfet du département des Monts de Lam installé

La préfète sortante Madimbaye Kodjimbaye Constance a occupé cette fonction pendant deux ans, quatre mois et deux jours. Elle a expliqué avoir battu le record de longévité à la tête du département.



Madimbaye Kodjimbaye Constance a exhorté la population à collaborer avec le nouveau préfet pour réaliser les projets entrepris.



Le gouverneur a rappelé que le préfet entrant est un administrateur chevronné qui a fait ses preuves dans l'administration tchadienne.



Le département des Monts de Lam fait frontière avec la Centrafrique et le Cameroun. "Il y a beaucoup de malfrats et de bandits de grands chemins. Le préfet entrant doit oeuvrer sans relâche pour relever le défi", a dit le général Moussa Haroun Tirgo. Il a insisté sur le respect de l'environnement.