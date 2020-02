Tchad : le nouvel Évêque du diocèse de Laï consacré

Monseigneur Nicolas Nadji Bab est désormais le nouvel Évêque du diocèse de Laï. Il a été consacré ce dimanche 23 février 2020 par l'Évêque du diocèse de Sarh, Monseigneur Miguel Sebastien, Évêque émérite de Laï, au cours d'une messe qui s'est déroulée à l'aire sacrée de la paroisse cathédrale sainte famille de Laï.



Dans son homélie de circonstance, le conservateur Monseigneur Miguel Sebastien, Évêque de Sarh, a invité le nouveau pasteur du diocèse de Laï à continuer à être l'homme de prière, car dit-il, elle l'aidera à être plus fort devant l'esprit malin.



"Soit un pasteur à la manière de Jésus Christ et plus proche de tous", a-t-il déclaré.