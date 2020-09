Tchad : le nouvel Inspecteur général d'État installé dans ses fonctions

Le ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a installé vendredi, au Palais du 15 janvier, le nouvel Inspecteur général d’État (IGE), Issa Mahamat Abdelmahmout.



Issa Mahamat Abdelmamout, ancien ministre des Finances et ex-président du Conseil d'administration de la Commercial Bank Tchad, a été nommé le 23 septembre 2020 au terme du décret n° 1946. Il remplace ainsi Ahmat Mahamat Zagalo qui aura passé deux ans et demi à la tête de l'IGE.



L'IGE joue un rôle capital dont la mission vise à assurer le respect de la réglementation, de la légalité, de l’éthique administrative et déontologique de gestion saine et transparente des finances publiques.



Ahmat Mahamat Zagalo a exhorté ses anciens collaborateurs à travailler dans la même constance et la même détermination avec le nouvel inspecteur général d’Etat.



Le nouvel Inspecteur général d'État a appelé ses nouveaux collaborateurs au professionnalisme, à la rigueur dans le travail et au sens de l’équité pour relever les défis dont celui de déperdition des recettes de l’Etat.



Le ministre d’État Kalzeubé Payimi Deubet, a félicité Ahmat Mahamat Zagalo pour les « bons et loyaux services ».



Depuis le décret n° 1889 du 9 septembre 2020, la Direction de cabinet civil de la Présidence de la République assure le rôle de relai que l’IGE est tenue de respecter et faire observer.