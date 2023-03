Tchad : le palais de l'Union de la Tandjile installe la cellule des éleveurs

Lors de la cérémonie d'installation, le secrétaire exécutif départemental du MPS Valangui Dengledi, après avoir salué l'assistance, a félicité Salim Siboro pour les efforts consentis durant deux mois pour la question de la paix et la cohésion sociale, et l'a encouragé à faire davantage.



Salim Siboro, coordonnateur de la sous-coordination provinciale Le Palais de l'Union de la Tandjilé, a installé officiellement les membres de la cellule des éleveurs. Il a salué les militantes et militants des éleveurs au nom du président de la République, le Général Mahamat Idriss Deby, et au nom du coordonnateur national, Adam Tebir. Il les a exhortés à cultiver le vivre ensemble avec toutes les couches sociales, et a demandé à l'assistance de se saluer les uns et les autres, de signer la paix et de vivre ensemble.



La coordonnatrice adjointe, Zenaba Adoum Arabi, a appelé quant à elle les membres du bureau à faire de leur mieux pour éviter les conflits entre éleveurs et agriculteurs, soulignant qu'il est important d'être uni pour un Tchad fort et émergent.