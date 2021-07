Tchad : le parcours du défunt sultan du Sila, Seid Brahim Moustapha

Né en 1947 à Goz Beida dans la province de Sila, Sa Majesté Seid Brahim Moustapha a étudié à l'école primaire de Goz Beida et au niveau secondaire à Abeché. Il a fait la terminale C à N'Djamena où il a obtenu son baccalauréat.



Après le baccalauréat, il a réussi un concours pour devenir pilote. Il a interrompu sa formation de pilote pour composer à l'École normale de N'Djamena, avant de finir à celle de Sarh.



Seid Brahim Moustapha a ensuite été affecté à Abéché en qualité d'enseignant puis réaffecté à Biltine, son dernier poste.



​Au décès de son père Brahim en 1987, il est devenu sultan jusqu'en 2006, avant qu'un problème familial ne surgisse. Il sera nommé conseiller à la Présidence.



Sa Majesté Seid Brahim Moustapha a été réhabilité en mars 2016 jusqu'à la date de son décès, dimanche 4 juillet 2021 en Égypte à la suite d'une maladie.



L'année dernière, il a été nommé conseiller au Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles.



Il laisse derrière lui deux veuves, sept orphelins et 25 petits fils.