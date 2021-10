Tchad : le parti ARD mobilise ses militants au Moyen Chari

Au programme étaient inscrits une cérémonie de ralliement des militants du parti RDP au parti ARD à Kyabé et l’installation du bureau fédéral du Moyen Chari à Sarh.



À Kyabé, c’est plus d'un millier de militants des différents départements qui ont fait exprimer par leurs représentants délégués à cette rencontre, leur souhait de rejoindre les rangs du parti ARD présidé par Ndolénodji Alixe Naïmbaye.



Les idéaux, programmes et le dynamisme du parti les ont séduit. Ills espèrent trouver réponse à leurs aspirations. Lors de cette cérémonie, les listes des nouveaux militants ont été remises à la présidente en lieu et place du dépôt public des anciennes cartes du parti qu’ils quittent.



À Sarh ce 10 octobre, le secrétaire général du bureau exécutif a présidé la cérémonie d’installation du bureau fédéral de Sarh dirigé par Mahamat Idriss Ahmat, assisté de ses 17 camarades.