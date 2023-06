Tchad : le parti Al Wihda mobilise pour un État unitaire lors d'une tournée au Batha

L'objectif principal de cette tournée était de sensibiliser les citoyens de la province du Batha à l'importance de l'unification de l'État tchadien.



Le président Albachir a souligné que l'unité était la clé de la stabilité et du développement du pays, et que la création d'un État unitaire était nécessaire pour renforcer la cohésion nationale et lutter contre les divisions.



Profitant de cette occasion, le président Albachir a également procédé à l'installation du bureau exécutif provincial d'Al Wihda dans la ville d'Ati. Cette étape marque une avancée significative dans la consolidation des structures du parti dans la province du Batha.



Au cours de son discours, le président Albachir a exhorté les membres du parti à travailler avec détermination pour mobiliser les citoyens en faveur du référendum, et à faire en sorte que l'État unitaire devienne une réalité.