Tchad : le parti CDF septique sur la possible réduction des taxes douanières

Le parti Convention pour la démocratie et le fédéralisme (CDF) exprime ce lundi son scepticisme suite à l'annonce d'une probable réduction des taxes douanières sur les aliments importés. "La CDF apprend avec une joie mêlée de scepticisme l'annonce par le président de la République de la réduction des taxes douanières afin de permettre d'abaisser les prix à la consommation des ménages", selon un communiqué du secrétaire général national par intérim, Noubatessem Jonathan Boguyanan.



D'après le parti, "la réalisation concrète de ce projet permettra de soulager les couches vulnérables, objectif poursuivi aussi par la CDF, parti d'obédience socialiste". Cependant, son "scepticisme (est) dû aux résultats mitigés de telles initiatives dans le passé : raffinerie de Djarmaya, Cimenterie de Baouré, ferme de Boumou, etc", rappelle le CDF.



La CDF, "en tant que force de proposition, sans douter des bonne intentions du président de la République, lui conseiller de s'entourer davantage de personnes honnêtes et compétentes s'il veut voir ses initiatives aboutir au bien-être de la population". De même, elle exhorte le président de la République à "s'impliquer davantage personnellement dans la gestion du pays, tant dans le domaine socio-économique que dans le domaine politique."



Sur le plan socio-économique, "nous l'encourageons à ne pas limiter à la détaxation des produits importés mais à promouvoir la production et la transformation des produits locaux en renforçant le tissu industriel existant qui a tendance à se déliter comme dans le cas actuel de la CST de Sarh", explique la CDF.



Sur le plan politique, "nous l'invitions à recommencer tout le processus électoral en renouvelant la composition du CNDP et de la CENI sur des bases saines, selon les lois pertinentes que lui-même a promulguées : notamment la loi 30 portant création d'une CENI et l'ordonnance 40 portant statut de l'opposition en leurs articles 3", ajoute le parti d'opposition.



"Nous rappelons que la CPDC, regroupement auquel appartient la CDF, est prêt à faire des propositions pertinentes au président de la République pour apporter sa contribution à la bonne marche du pays. Nous réitérons enfin notre recommandation au président de la République de se débarrasser une fois pour toutes des voleurs et personnes incompétentes qu'il dénonce lui-même à longueur des discours, sans quoi ses initiatives seront toujours détournées de leur objectif qui est le bien-être de ses concitoyens", souligne le parti.