Tchad : le parti "Les Patriotes" apporte son soutien à la presse

Le porte-parole du parti « Les Patriotes », Ahmat Haroun, a exprimé le soutien de son parti à la presse privée qui n’a pas été associée au pré-dialogue avec les politico-militaires à Doha au Qatar.



« La libération totale des médias publics et privés, leur autorégulation et leur subvention constituent l'un des projets piliers du manifeste du parti », a indiqué Ahmat Haroun.



« Nous soutenons la presse en général et son émancipation en tant que quatrième pouvoir de contrôle aprés le législatif, judiciaire et l'exécutif dans notre pays. Les médias constituent le pilier du processus de construction des institutions démocratiques, une force qui peut faire face à n'importe quelle dictature », a affirmé le porte-parole du parti.



Ahmat Haroun d’ajouter que la presse constitue le pouvoir pour tous les faibles, l'oreille pour les sourds, les yeux pour les aveugles et le fixateur des normes morales dans toutes les conditions.