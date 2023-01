Tchad : le parti Les Patriotes réagit à la levée de suspension et dénonce les actions du gouvernement

Dr. Koursami a également dénoncé les actions du gouvernement dans les événements sanglants et macabres du 20 octobre 2022, où il a accusé le gouvernement de chercher des boucs émissaires pour camoufler sa dérive autoritaire et son échec en tant qu'État. Il a également accusé le gouvernement de systématiquement supprimer les libertés garanties par les lois fondamentales, et de ne pas avoir de système judiciaire indépendant pour faire face aux abus de pouvoir exécutif.



Il a conseillé le gouvernement de transition de rester prudent et vigilant avec les acquis démocratiques et les institutions publiques fragiles pour préserver la paix. Il a également déploré l'amateurisme politique et les désordres qui ont marqué les dernières années au Tchad, et a appelé à une prise de conscience de la nécessité de préserver les acquis démocratiques et la paix fragile du pays. Il a également rappelé que le Tchad a connu une période très tumultueuse de son histoire, avec des irrégularités constitutionnelles et des incertitudes sans précédent.



Dr. Koursami a également exprimé son espoir que le gouvernement de transition comprendra la nécessité de respecter les droits humains et les libertés fondamentales, et qu'il agira en conséquence pour éviter de futurs événements violents et tragiques. Il a également appelé les partis politiques et la société civile à s'unir pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il respecte les droits de tous les citoyens tchadiens.



Enfin, il a adressé ses meilleurs vœux à toute la population tchadienne et a remercié les cadres et les militants de son parti pour leur soutien constant pendant cette période difficile. Il a rappelé que le parti Les Patriotes reste déterminé à participer pleinement à la vie politique tchadienne pour le bien-être de tous les citoyens.