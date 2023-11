Tchad : le parti PISTE appelle à voter contre l'État unitaire

A travers un point un point de presse, tenu ce 22 novembre 2023 au siège du parti, le président du PISTE (Parti des Intellectuels Socialistes Tchadiens pour l’Evolution), Natoï Allah Ringard, s’est exprimé par rapport au référendum prévu le 17 décembre prochain.



Selon lui, l'État unitaire a montré ses limites depuis les indépendances, et il était temps pour expérimenter une nouvelle forme de l'État, à savoir de type fédéral.



En effet, sur la question de la forme de l'État qui doit être tranchée lors du référendum constitutionnel, force est de constater que le processus référendaire est biaisé depuis le début, la composition de la CONOREC jugée partisane, a-t-il indiqué.



Natoï Allah Ringard a également dénoncé l'absence des électeurs nomades de la liste électorale à l'issue du vote. Il a affirmé que l'État unitaire profite à une poignée de personnes, au grand dam de la population tchadienne.



C’est la raison pour laquelle son parti se positionne en faveur d'un État fédéral en votant pour le Non, qui selon lui, permettra ainsi de développer chaque province que compte le pays. « Il n'est pas possible qu'un Premier ministre soit partisan, voire même directeur de campagne pour les élections référendaires, ça doit s'arrêter, il doit être neutre », a-t-il souligné.