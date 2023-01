Tchad : le parti RAPAD prône la solidarité nationale, sans esprit d’égoïsme, pour l'année 2023

Dans son mot introductif, le secrétaire général exécutif du parti, Nanguidengar Yorbanan, a tout d’abord salué la présence de tous les militants à cette grande rencontre avant de présenter les vœux de bonne réalisation de projets pour l'année en cours à leur président national.



En réponse, le président national du parti RAPAD, Nobo Ndjibbo, a quant à lui adressé ses vœux à ses camarades en ces termes : "que la fraternité, la paix, et la solidarité soient une action de tous les Tchadiens sans esprit d’égoïsme", a-t-il déclaré. Il a ensuite demandé la consolidation de la paix, de l’unité, et de la justice pour le bien-être commun.



Le président Nobo Ndjibbo a également fait la lecture de quelques articles issus des recommandations, des résolutions et du cahier de charge du dialogue national inclusif et souverain afin de permettre à ses militants présents à cette rencontre de s’imprégner de certaines réalités. Il s'agit notamment des articles 1, 6, 7 et 16 relatifs à la participation des organisations comme les partis politiques aux prochaines élections ainsi qu'au respect des us et coutumes.



Enfin, il a demandé à la population du Moyen-Chari et par extension celle du Tchad de croire en l'avenir car tout ce qui a été convenu lors du dialogue national inclusif et souverain sera une réalité.