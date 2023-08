Tchad : le parti RARE entre sur la scène politique avec un programme axé sur le développement rural

Ismael Tocquand Tchikousia, le président national du parti, a souligné l'importance de cette étape en attirant l'attention du gouvernement sur des problèmes touchant les populations rurales.



Le parti RARE a émis des appels à l'attention du Gouvernement de transition : traiter de manière équitable les conflits entre agriculteurs et éleveurs en mettant en place des commissions mixtes de médiation dans les différentes instances locales ; encourager la résolution des litiges par le biais de la justice en punissant adéquatement les responsables coupables, tout en examinant la pertinence de la DIA (Délégation à l'Initiative Agricole) là où son application pose problème ; améliorer les infrastructures et les conditions de travail dans les zones rurales, notamment en aménageant les routes reliant les villes et en facilitant la transhumance par une approche concertée avec les populations locales ; augmenter les efforts en matière d'éducation en construisant des salles de classe de qualité dans les zones rurales et en veillant à ce que ces écoles soient pourvues d'enseignants qualifiés.



Le parti RARE se positionne donc en faveur d'une politique axée sur le développement et l'économie rurale avec une approche scientifique, impliquant l'ensemble des compétences disponibles. Fondé en 2022, le parti a obtenu l'autorisation de fonctionner sous le numéro de folio 551 le 2 mai 2023.