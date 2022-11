Tchad : le parti RDP exclut 11 militants pour fautes graves

Ali Adoum Mahamat

Adoum Mahamat Taher

Mahamat Moussa Adam

Hamit Mahamat Abdoulaye

Mahamat Brahim Sailaye

Sedet Mahamat

Adoum Mai Ertchi

Mahamat Hassane Mahamat

Abdelmalick Mahamat Adam

Saleh Kotchi Zougoulou

Adoum Mahamat Maidou.

Le secrétaire exécutif du parti Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP), Adjerou Weidou, a signé une décision ce 12 novembre 2022 excluant 11 militants dudit parti pour fautes graves. Il s'agit entre autres de :Le 14 novembre, le RDP a réagi au point de presse d'un groupe de militants qui a dénoncé des fissures au sein du parti. Il a fustigé les agissements d'une "petite poignée d'agitateurs récalcitrants" et a condamné "cette vaine manœuvre de déstabilisation médiatique".Deux jours plus tôt, le 12 octobre, des personnes se revendiquant membres du comité directeur ont dit "halte aux dérives dictatoriales au sein du RDP".