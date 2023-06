Tchad : le parti de Pahimi Padacké accuse le gouvernement de violer les engagements sur le référendum

Le RNDT-Le Réveil souligne que le gouvernement de Transition, en adoptant cette forme d'État sans recourir au peuple, a rompu le fragile consensus du DNIS concernant la forme de l'État. Il rappelle que le DNIS avait décidé de soumettre la question de la forme de l'État à un référendum, conformément à la position du RNDT-Le Réveil.



Le parti insiste sur la nécessité d'organiser un référendum permettant au peuple tchadien de choisir entre une forme d'État unitaire ou fédéral. Il déplore que le gouvernement ait opté pour une approche exclusive et précipitée, en adoptant aujourd'hui la forme de l'État unitaire dans l'avant-projet de Constitution. Cette décision constitue une violation claire des résolutions du DNIS et trahit leur caractère exécutoire.



Le RNDT-Le Réveil dénonce cette méthode cavalière et souligne que le gouvernement a choisi le chaos et la force. Il rappelle ses mises en garde précédentes concernant la mise en place de la CONOREC, dirigée par des responsables administratifs affiliés à des partis politiques sans équivoque.



Le parti réaffirme son attachement aux valeurs républicaines et appelle le gouvernement à mettre fin à cette fuite en avant. Il demande que la question de la forme de l'État soit soumise au référendum, afin de permettre au peuple tchadien de choisir librement. Toute autre voie empruntée au détriment du peuple est une vision à court terme sans issue.



Le RNDT-Le Réveil lance un appel à la communauté nationale et internationale pour qu'elle soit témoin de cette situation. Il invite instamment le gouvernement à respecter strictement les résolutions du DNIS en soumettant la question de la forme de l'État au référendum.



Le RNDT-Le Réveil appelle ses militants et militantes à rester vigilants et prêts à répondre à l'appel du parti concernant la conduite à adopter dans le cadre du processus référendaire en cours, tant sur la forme que sur le fond.