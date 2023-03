Tchad : le parti politique MPA s'installe à Sarh

Le 23 mars, le secrétaire général provincial du parti Mouvement du Peuple pour l'Alternance (MPA), Djimtobeye Vincent, a tenu une conférence de presse dans son siège situé dans le quartier Kemkian. Cette conférence avait pour but de présenter officiellement le parti ainsi que son idéologie.



Djimtobeye Vincent a commencé par souligner que le MPA a été créé le 8 septembre 2021 et enregistré le 1er juin 2022 sous le numéro de folio 497. Il a expliqué que la mission du parti était d'engager le Tchad dans un mouvement de construction durable, où le développement irait de pair avec la justice et l'égalité pour tous. L'ambition majeure du parti est de bâtir un Tchad meilleur en s'appuyant sur des ressources inépuisables telles que la créativité et le courage, qui sont de véritables moteurs pour tout développement. Tout ceci pour favoriser une bonne cohabitation pacifique.



Djimtobeye Vincent a également précisé que le MPA s'engageait à renforcer le système de santé en offrant des soins de qualité à tous les citoyens et à fournir de l'électricité à des prix attractifs pour les consommateurs individuels et professionnels. Le parti vise également à réduire le risque de dépendance excessive vis-à-vis de l'extérieur. Pour atteindre ces objectifs, le MPA prône en premier lieu l'alternance comme moyen idéal.