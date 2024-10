Tchad : le pays va se doter d'une stratégie de justice pour enfants

Le ministère de la Justice et des Droits humains, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), est en atelier depuis ce matin à Bakara, pour peaufiner et adopter la stratégie nationale de justice juvénile. En effet, l'enfant de par son besoin psycho-affectif et sa vulnérabilité, mérite une justice adaptée.



D'ailleurs, les juges pour enfants manquent cruellement au Tchad. Pire, les enfants en conflit avec la loi, sont systématiquement emprisonnés, au lieu d'autres alternatives.



Les mécanismes de collecte de données pour le suivi des dossiers des enfants, en contact ou en conflit avec la loi, manquent pareillement. C'est donc pour pallier ces différents problèmes que le ministère de la Justice peaufine la rédaction d'une « stratégie pouvant mettre en place un cadre idéal de la justice pour enfants au Tchad ».



Il est à rappeler que le Tchad dispose depuis 2017 d'une stratégie intérimaire de justice pour enfants. Le présent atelier, qui regroupe les principaux acteurs de la protection de l'enfance, élaborera une stratégie définitive en la matière.