Tchad : le personnel de la Présidence en deuil suite au décès de Orozi Fodeïbou

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a rendu hommage mardi à Orozi Fodeïbou, décédé ce matin à N'Djamena.



"C'est avec consternation que le personnel de la Présidence de la République et moi-même avons appris tôt ce matin, le décès du conseiller technique du chef de l'État en charge du Pétrole et des Mines, Orozi Fodeïbou, survenu à N'Djamena", déclaré le ministre d'État dans un avis de condoléances.



Kalzeubé Payimi Deubet adresse, au nom du Maréchal du Tchad, en son nom propre et celui de l'ensemble du personnel de la Présidence, ses condoléances les plus émues à la famille biologique du défunt durement éplorée par cette disparition, à ses parents et amis.



Orozi Fodeïbou est né le 1er janvier 1951 à Faya-largeau. "Il fût un cadre humble, compétent, un grand commis de l'État, un homme pragmatique, un nationaliste convaincu qui a toujours su donner le meilleur de lui-même dans son parcours professionnel", témoigne Kalzeubé Payimi Deubet.



Il ajoute que sa disparition intervient au moment où le Maréchal du Tchad a besoin de ses expériences professionnelles.