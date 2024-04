Tchad : le personnel de la SONACIM observe une grève sèche et illimitée

Dans une lettre adressée ce 02 avril 2024 au directeur général de la Société nationale de ciment (SONACIM), les déléguées du personnel annoncent leur décision de passer à une grève sèche et illimitée.



Cette décision intervient à la suite de la grève de trois jours avec service minimum qui s'est déroulée du 30 mars au 1 er avril 2024, comme cela a été décidé à l'assemblée générale du 29 mars 2024. « Nous tenons à exprimer notre profonde insatisfaction face à l'absence de progrès significatif dans nos négociations avec la direction générale », écrivent les délégués du personnel de la SONACIM.



« Malgré notre participation à une grève précédente avec service minimum, nous avons constaté un manque de volonté réelle de répondre à nos revendications légitimes. Nous avons pris cette décision difficile de passer à une grève sèche et illimitée, afin de faire entendre notre voix de manière plus légitime et d'obtenir des avancées concrètes dans les discussions en cours », poursuivent les travailleurs de la SONACIM.



En dépit les éventuels désagréments que cette décision pourrait causer aux clients, le personnel se dit convaincu que ce mouvement est nécessaire pour garantir de meilleures conditions de travail et préserver les droits fondamentaux des employés.



Cela dit, le personnel reste ouvert au dialogue et à la résolution constructive, en attendant de parvenir à un accord mutuellement bénéfique.