Tchad : le personnel pénitentiaire de Mongo et d'Abéché formé sur les droits de l'Homme

Cette formation de deux jours regroupe une trentaine de membres du personnel de l'administration pénitentiaire et de maisons d'arrêt de l'essor territorial des cours d'appel de Mongo et d'Abéché. Le ministre de la Justice et des Droits humains a organisé cette session de formation en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.



Le chef de projet de transition au Haut Commissariat de droit de l'homme, Alvine Temfack, a souligné que cet atelier fait partie du projet d'appui à une trentaine d'institutions politiques et inclusives et apaisées au Tchad. Le directeur général des affaires judiciaires et pénitentiaires, Issa Tom, s'est réjoui de la tenue de cette session de formation, qui selon lui, contribuera à l'amélioration des droits de l'homme dans les lieux de détention ciblés.



En lançant les travaux de l'atelier, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a souligné que cet atelier s'inscrit parfaitement dans la politique du gouvernement de transition qui consiste à garantir la paix et à préserver les droits humains pour toute la nation. Il convient de noter qu'au cours de cette formation, les participants se familiariseront avec plusieurs thèmes, notamment le rôle du personnel de l'administration pénitentiaire et la présentation de la situation des droits de l'homme dans les lieux de détention au Tchad.