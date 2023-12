Tchad : le plaidoyer du front 'Non' au Référendum s'étend au Guera

Le chef de mission du front "Non", lors de son séjour à Mongo, a sensibilisé la population à voter "Non" pour le bien de l'État. Banyara Yoyana, chef de cette mission, a rappelé que le Guera a souffert des problèmes de tous les régimes et continue de souffrir en raison de la centralisation du pouvoir et de la mauvaise gouvernance, des problèmes auxquels le Tchad est confronté. Il met en garde contre certaines personnes venant à Mongo pour prétendre à tort que la fédération équivaut à une division, les accusant de tromperie.



Dans un État fédéral, il y aurait deux États fonctionnant de manière permanente, tant horizontalement que verticalement. Il n'y aurait plus de décisions imposées d'en haut aux provinces. Les provinces géreraient leurs propres ressources et les États fédérés plus riches contribueraient à un fonds commun sur la base d'un pourcentage négocié entre l'État central et les États fédérés, ce qui bénéficierait aux États fédérés moins aisés.