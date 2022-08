Tchad : le plan d’aménagement participatif du Bassin du Niger validé au Mayo Kebbi Ouest

La coordination du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN), composante Tchad, a organisé samedi dernier à Pala, un atelier national de validation du Plan d’Aménagement Participatif (PAP) du Bassin du Niger.



Les travaux se sont déroulés dans les locaux du Centre Culturel Nicodème de Pala. L’élaboration de ce Plan d’Aménagement Participatif se justifie entre autres, par un gap d’outils de planification, entre le niveau régional et le niveau de sous bassin d’une part et d’autre part, par l’insuffisance des capacités et de connaissances de la quantité et de la qualité des ressources.



Cet atelier de Pala, s’inscrit dans une approche participative et inclusive. Il a impliqué l’ensemble des acteurs qui ont dégagé des stratégies de développement pour la mise en valeur des ressources naturelles, suivant les principes de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE).



Après les échanges entre les participants, le Plan d’Aménagement Participatif, le Plan d’investissement et le plan de renforcement de capacités sont restitués et validés. Ils ont formulé des recommandations qui s’adressent à différents niveaux.



Les participants demandent à l’Etat de s’approprier ledit document, et de suivre la mise en œuvre des actions planifier, à l’ABN de rechercher d’autres partenaires pour le financement des activités planifier, aux PIDACC/BN d’organiser une large diffusion du Plan d’aménagement Participatif (PAP), par la multiplication et la distribution des documents aux partenaires et aux usagers et usagères de la zone, d’aider les usagers et usagères de la portion tchadienne, à accéder aux financements auprès des partenaires et enfin d’accélérer le processus de financement des projets et sous projets.



Le PIDACC/BN couvre neuf pays dont le Tchad.