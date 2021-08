Tchad : le plan de "Waïti ChiftaKef" et son label pour briser les barrières entre les jeunes

Parti du constat que les jeunes tchadiens des différentes provinces ont longtemps été dissuadés de tisser des liens amicaux, avec des parents qui ont cultivé des vielles haines, ajouté à ce moment où le Tchad traverse une période de transition, période très sensible à la question de la paix entre les populations et pour que la réconciliation soit une solution plus qu'importante, le Label tchadien la "Death crew" unissant quelques artistes dont Yves Téguidé alias Waïti ChiftaKef est le président, a envisagé une tournée de concert.



L'objectif premier du projet du collectif est de briser les barrières qui minent le brassage entre les jeunes tchadiens. Le projet est intitulé "Zone Libre".



Vu la distance qui existe entre les différents quartiers de N'Djamena, les jeunes ne veulent pas se mettre ensemble. Souvent, il est de coutume que les sudistes organisent des concerts dans les quartiers sud et les nordistes dans les quartiers nord sans concorde ni rapprochement.



L'équipe du Label "la Death crew" est à toute allure, déterminée à rectifier ces pensées corrompues de haine et faire place à l'amour. Des raisons pour Waïti et ses complices d'appeler à briser toutes les barrières et amener les jeunes de tous les horizons de N'Djamena à s'accepter les uns les autres malgré leurs différences culturelles et ethniques. "C'est notre devoir de combattre cet écart car ce serait en agissant ainsi que nous pouvons faire un pas de plus vers le vivre ensemble", clame l'artiste Waïti qui prend ce projet pour un combat à gagner à tout prix.



Ceci étant, ce projet invite toute entité désirant voir la jeunesse tchadienne marcher ensemble, désirant prôner la cohabitation pacifique, à bien vouloir s'investir pour une bonne organisation afin d'obtenir des bons résultats. "Préparez-vous à avoir des nouveaux amis pour des délires de ouf et bientôt nous allons vous communiquer la date de la première édition de cette messe de famille", martèle le président dudit Label.