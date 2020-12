Tchad : le plan stratégique et le manuel de procédures de la Maison de la femme validés

N'Djamena - Le ministère de la Femme et de la Protection de la petite enfance a clôturé jeudi l'atelier de validation du plan stratégique 2021-2024 et du manuel de procédures de gestion administrative et financière de la Maison de la femme. Les deux documents ont été validés.



Clôturant l'atelier, la représentante de la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance a expliqué que les assises ont permis aux participants d'examiner les documents soumis à leur examen.



La directrice générale de la Maison de la femme, Amina Tidjani, se réjouit de l'élaboration de ce plan stratégique 2021-2024 et du manuel de procédures de gestion administrative et financière. Elle estime que les deux documents s'adaptent aux réalités actuelles et aux textes régissant les procédures administratives et financières pour une bonne gestion de la Maison de la femme.