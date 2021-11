Tchad : le pré-dialogue de N'Djamena se penche sur l'avenir du pays

Les participants se sont mobilisés pour la reconstruction d'un Tchad fort, uni et prospère, a déclaré Brahim Mahamat Seïd, président du comité d'organisation et délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena.



Pour lui, le pré-dialogue de N'Djamena a atteint ses objectifs. La synthèse des travaux sera transmise au Comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI).



Le représentant du chef de mission du CODNI pour la ville de N'Djamena, Mbairemetar Prospère, a estimé que la participation est à la hauteur des attentes, avec des débats dans la transparence et en toute liberté. ​"Le dialogue est indispensable à la création d'un Tchad nouveau", a-t-il souligné.



Durant trois jours de travaux, les participants se sont penchés sur quelques thématiques essentielles en relation entre autres avec la paix, la cohésion sociale, la justice et la réconciliation nationale et ainsi que des questions sociétales.