Tchad : le préfet de Ouara appelle à l'ordre, au sérieux et à l'esprit d'équipe

TCHAD - Le préfet du département de Ouara, Fayçal Brahim Adam, a rencontré mardi matin les responsables administratifs de sa circonscription, dans la salle de l'ex-gouvernorat. Le maire de la ville d'Abéché a également pris part à la rencontre.



Dans ses propos, le préfet a appelé tout le personnel au sérieux et à l'esprit d'équipe.



Il a demandé aux différents chefs de services déconcentrés de l'Etat de s'impliquer dans le domaine de la sécurité. Il a aussi encouragé les chefs des services de sécurité pour leurs efforts en faveur de la paix et de l'harmonie dans la province.



Fayçal Brahim Adam a souligné que "ce n'est pas seulement la mairie et la police qui sont concernés par la sécurisation du Ouaddaï mais tout le monde".



"Le développement ne se fait que s'il y a une sécurité totale et la paix", a insisté le préfet.