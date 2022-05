Tchad : le préfet du Mandoul Occidental en opération de sensibilisation pour la cohabitation

Le préfet du département du Mandoul Occidental sensibilise la population de la sous-préfecture de Bekamba pour la cohabitation pacifique et contre les conflits entre agriculteurs et éleveurs. il est accompagné dans sa mission d'une délégation composée des imams de Bojondo, des pasteurs et responsables sécuritaires.



Dans son allocution, le chef de canton Bekamba s'est interrogé sur les maux qui minent le développement de la sous-préfecture de Bekamba. Il a évoqué les conflits agriculteurs-éleveurs, le vol de bétail et l'accès à Bekamba qui est bloqué part deux chaînes d'eaux à chaque saison de pluvieuse.



Selon l'Imam de Bejondo, l'éleveur et agriculteurs doivent vivre ensemble, les éleveurs devrait se comporter au rythme des agriculteurs pour une bonne campagne agricole.