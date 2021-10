Tchad : le préforum du Lac et Hadjer Lamis lancé à Massakory

La gouverneure de la province du Hadjer Lamis, Amina Kodjiyana, a lancé le 29 octobre à Massakory, le préforum des provinces du Lac et Hadjer Lamis.



​Organisé en prélude du dialogue national inclusif, le préforum vise à consulter les forces vives nationales à l’intérieur et à l’extérieur du pays en vue de recueillir leurs attentes et propositions. ​Les forces vives des deux provinces prennent part aux assises.



Les chefs de mission Dorkadoum Marthe, Hinsou Hara, Abbé Remon Madjerom, Berom Dekoubou Rebecca et Mahamat Nour Bechir Yacouba se sont relayés pour expliquer l’importance de ce préforum.