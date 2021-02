Tchad : le premier délégué à l’économie et à la planification du développement installé au Lac

Le secrétaire général de la province du lac, Yaya Ousmane Adoumn a présidé samedi à Bol une double cérémonie d'’installation des délégués provinciaux ministériels. Il s'agit du tout premier délégué provincial de l’économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, et de la passation de service entre le délégué provincial entrant et sortant de la femme et de la protection de la petite enfance.



Aux termes du décret n° 2400 du 19 novembre 2020, Adam Adoumaye est le tout premier délégué provincial de l’économie, de la planification de développement et de la coopération internationale du lac. Celui-ci aura la lourde mission de coordonner et promouvoir les actions de développement à court et moyens terme, ainsi que les activités des organisations non gouvernementales et des agences des Nations Unies implantées dans la province du lac.



À la délégation provinciale de la femme et de la protection de la petite enfance du lac, les autorités ont accordé leur confiance à Abdelkerim Abakar Moumine, aux termes du décret n°9 du 18 janvier 2021. Il remplace à ce poste Evanus Elvam Ndemso qui a assuré l’intérim pendant quatre mois.



Installant les deux délégués dans leurs fonctions respectives, le secrétaire général de la province du lac, Yaya Ousmane Adoum, représentant le gouverneur, les a invité à mettre en musique la politique du gouvernement dans leur délégation respective.



Adam Adoumaye et Abdelkerim Abakar Moumine ont sollicité le soutien de leurs collaborateurs pour relever les défis.



La signature des procès-verbaux a mis un terme à la cérémonie d’installation des deux délégués.