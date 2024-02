Tchad : le premier ministre Succes Masra à l'écoute du peuple face à la crise sociale

Face à l'inquiétude croissante de la population, le Premier Ministre a exprimé son engagement à prendre des mesures concrètes pour atténuer les difficultés rencontrées par les Tchadiens. "Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons été contraints d'augmenter le prix du carburant," a-t-il déclaré, soulignant l'impact de la crise au Soudan et l'afflux de plus d'un million de réfugiés au Tchad.



Le Premier Ministre a également mis en lumière les défis logistiques auxquels le pays est confronté, notamment la nécessité d'importer jusqu'à 250 citernes de carburant par mois pour répondre à la demande nationale, une augmentation significative par rapport aux 160 citernes habituellement importées. Cette mesure vise à prévenir la revente transfrontalière de carburant, une pratique qui s'est intensifiée en raison des différences de prix entre le Tchad et les pays voisins, aggravant ainsi la pénurie sur le marché local.



"Si le prix à Kousseri est plus élevé que celui au Tchad, c'est facile, n'est-ce pas ? Quelqu'un prend le carburant, le met dans ses bidons, va à Kousseri, vend plus cher, revient acheter ici, et le cycle continue. Nous avons donc un problème à cet égard," a expliqué le Premier Ministre Masra, mettant en évidence la complexité de la situation et les décisions difficiles prises par le gouvernement pour stabiliser l'économie.



À court terme, le gouvernement se voit contraint d'adopter ces mesures d'augmentation des prix, tout en restant à l'écoute des préoccupations du peuple et en cherchant des solutions durables pour surmonter cette crise économique. Le Premier Ministre Masra réaffirme son engagement à œuvrer pour le bien-être de tous les Tchadiens et à naviguer à travers ces temps difficiles avec prudence et compassion.