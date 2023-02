Tchad : le premier ministre appelle les gouverneurs des provinces à la responsabilité maximale

Dans un contexte sécuritaire fragile et la nécessité d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, le premier ministre a insisté sur le rôle important que les gouvernements ont à jouer en tant que représentants du Chef de l'Etat dans leurs provinces respectives. Il a demandé aux gouvernements de se départir de certaines mauvaises pratiques, de donner l'exemple à la population et de veiller à une administration locale qui assure les droits fondamentaux des citoyens.



En tant que gardiens de la lutte contre la corruption, le clientélisme, le népotisme et les mauvaises pratiques communautaristes, les gouverneurs doivent veiller à ce que l'administration fonctionne bien et que les citoyens jouissent de leur liberté. Ils ont également la responsabilité d'assurer la paix dans leurs provinces et d'adopter une posture juste et neutre envers tous les citoyens.



Le premier ministre a également souligné l'importance de respecter l'indépendance des magistrats et de ne pas intervenir dans leur travail. Il a appelé les gouverneurs à remplir leurs responsabilités avec diligence pour assurer une transition réussie vers un État de droit fort et une société plus juste pour tous les citoyens.