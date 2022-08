Tchad : le premier ministre entérine le quota de 1360 participants au dialogue

Le premier ministre de transition Pahimi Padacké Albert a entériné ce 4 août les quotas des participants au Dialogue national inclusif et souverain, déterminés par le Comité d'organisation.



1360 participants prendront part au dialogue national inclusif don't 24% issus des partis politiques, 8% parmi les autorités traditionnelles, 2% parmi la diaspora, 18% pour les représentants des provinces, 5% pour les forces de défense et de sécurité, 1% pour les hautes personnalités et invités spéciaux, 7% pour les personnes ressources et 5% pour le Comité d'organisation et les négociateurs de Doha.