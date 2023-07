Tchad : le premier ministre et l'ambassadeur russe discutent de la coopération bilatérale

Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur les perspectives de développement et de renforcement des relations diplomatiques entre le Tchad et la Russie.



Après avoir examiné la participation du Tchad au sommet Russie-Afrique, les deux personnalités ont échangé sur le partenariat entre les deux pays amis. Selon l'ambassadeur Vladimir Sokolenko, la Russie s'engage à accompagner l'État tchadien dans la réalisation de ses grands projets, ainsi qu'à soutenir le Tchad dans les domaines de la technologie et de la formation professionnelle, en augmentant notamment les bourses d'études pour les étudiants tchadiens. La Russie mettra également à disposition du Tchad des experts dans divers domaines pour soutenir le développement du pays, dans le cadre d'une relation directe entre le Tchad et la Russie, détaille la Primature.



Dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales entre le Tchad et ses différents partenaires, le Premier Ministre Saleh Kebzabo s'est réjoui de cette rencontre et a exprimé le souhait que cette coopération se renforce réellement dans l'intérêt des deux peuples.