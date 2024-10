Tchad : le premier ministre inspecte les zones menacées par la montée des eaux

Le premier ministre Allah-Maye Halina a effectué une visite dans quelques arrondissements de la capitale, menacés par la montée des eaux, ce 3 octobre 2024, pour constater de visu l'ampleur de la menace et galvaniser les équipes mobilisées pour contenir les débordements, rapporte la Primature.



Le chef du gouvernement s'est rendu tour à tour à Roum dans le 1er arrondissement, à l'avenue Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le 2ème Arrondissement, à Sabangali dans le 3ème Arrondissement et en afin à Gassi dans le 7ème arrondissement.



Des instructions fermes ont été données aux autorités des différents arrondissements, à l'effet de doubler de vigilance pour éviter toute surprise désagréable, et de mettre en œuvre tous les moyens disponibles, afin d'assurer efficacement la sécurité des biens et des personnes de leurs circonscriptions.