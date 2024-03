Tchad : le premier ministre reçoit les SAO et instruit le paiement de leurs primes

Ils ont été reçus ce samedi 30 mars 2024 par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition, Dr Succès Masra, à son domicile.



Selon la Primature, c’est avec un sentiment de fierté que le Premier ministre Dr Succès MASRA a accueilli l'équipe nationale du Tchad, les Sao, pour leur exprimer sa joie et celle des Tchadiens pour cette première manche gagnée.



Dr Succès Masra a échangé avec les joueurs et le staff sur les difficultés rencontrées et les lacunes constatées. Le sélectionneur Kévin Nicaise Tatila et le représentant des joueurs ont saisi cette occasion pour plaider pour une amélioration de leurs conditions de travail, notamment les infrastructures et le statut des joueurs.



Conscient de tous ces manquements, le Chef du Gouvernement a rassuré les joueurs de l’engagement du gouvernement à s’investir davantage dans le secteur du sport pour des solutions globales et définitives.



Pour joindre l’acte à la parole, le Premier ministre Dr Succès Masra à instruit son cabinet à l’effet de verser à chaque joueur la prime exceptionnelle annoncée.