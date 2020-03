Tchad : le président Déby réagit à l'attaque de Boko Haram

Le chef de l'Etat Idriss Déby a salué mardi le sacrifice de l'armée tchadienne, au lendemain d'une attaque de Boko Haram contre les forces de défense et de sécurité à Boma, dans la province du Lac.



"Pendant que nous sommes en lutte contre le coronavirus, les illuminés de Boko Haram ont attaqué nos forces armées dans le Lac-Tchad", a déclaré le président.



"Je salue le sacrifice de nos vaillants soldats. Je réitère notre total engagement à vaincre le péril terroriste", a-t-il ajouté.



Une attaque "repoussée"



L'état-major général des armées a déclaré hier que les terroristes de Boko Haram ont attaqué ce lundi vers 5 heures, la position des forces de défense et de sécurité tchadiennes à Boma, une localité frontalière entre le Tchad et le Niger.



Selon l'état major, l'attaque a été violemment repoussée et le ratissage continue.



Un bilan exhaustif de l'attaque sera annoncé ultérieurement.



Une délégation sur place



Une délégation composée du ministre en charge de la défense et du chef d'état-major général des armées est dépêchée ce mardi matin dans la zone.