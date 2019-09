Tchad : le président Déby remplace un neveu par un neveu à la tête de la douane

La direction générale de la douane et des droits indirects devient la chasse-gardée de la famille du président Idriss Deby Itno. L'homme fort du Tchad préfère confier cette direction stratégique et à la fois juteuse à un membre de sa famille. Pour preuve, le président tchadien Idriss Deby Itno signe un décret pour relever son neveu préféré, Ousman Adam Dicki, de la tête de la direction générale de la douane.Le fonctionnaire sortant a été nommé par décret n° 1707 du 26 octobre 2018. Il est remplacé par un autre neveu, ancien directeur général adjoint de l’Agence nationale de sécurité (ANS), Abdelkerim Charfadine Mahamat.Le nouveau fonctionnaire entrant, propulsé à la tête de la direction générale de la douane et des droits indirects, est considéré comme un homme novice dans le domaine de l’administration et très peu expérimenté. Il n’a aucune formation ni expérience en tant que douanier.Il a auparavant occupé le poste de directeur des affaires administratives et financières (DAF) à la Présidence de la République pour gérer le budget de son oncle, Idriss Deby Itno pendant quelques années avant d’être propulsé comme directeur général adjoint de l’ANS jusqu'au 20 juin 2018 Le nouveau promu à la tête de la direction générale de la douane, Abdelkerim charfadine Mahamat a été nommé chef de canton de sa communauté, il y a quelques années, avant d’être intronisé dans la localité de Kowdo, dans la province de l’Ennedi Est.Le directeur général sortant de la direction générale de la douane, Ousmane Adam Dicki, fils de la sœur cadette du président Idriss Deby Itno, était âgé de 26 ans lorsqu'il a été nommé comme directeur général de la douane.Le désormais ex-DG de la douane, le colonel Ousman Adam Dicki, était le commandant de la Force d’appui aux régies financières qui a été par la suite érigée en direction générale de la Force d’appui aux régies.Les postes stratégiques et à la fois juteux sont désormais confiés à la famille rapprochée du président Idriss Deby Itno. Certains n'ont pas d'expérience ou de compétence avérée dans le domaine, au détriment d’autres tchadiens qui sont injustement discriminés dans les nominations à des postes de responsabilité.