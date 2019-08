Tchad : le président Idriss Déby rend hommage à Mamadou Kourtou

N'Djamena - Le Président de la République Idriss Déby s’est rendu ce vendredi après-midi au quartier Diguel Est, dans le 8ème arrondissement, au domicile du 2ème vice-président de l’Assemblée nationale, Mamadou Kourtou, décédé lundi dernier à Rabat au Maroc, à l’âge de 69 ans.



Le chef de l’Etat a présenté ses condoléances, celles du gouvernement et de la nation, à la famille de l’illustre disparu.



De nombreuses personnes se sont rendues à la place mortuaire pour présenter leurs condoléances et compatir avec la famille de l’élu du 8ème arrondissement.



Le chef de l’Etat est venu rendre hommage à un homme qui a consacré toute sa vie à la Nation, indique la Présidence. Selon ses amis parlementaires, Mamadou Kourtou est un député qui défendait ses opinions avec conviction. Intransigeant, véridique mais aussi conciliant selon la situation.



Le natif d’Isseïrom dans la province du Lac, membre fondateur du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès, a fait des études en gestion d’entreprise et comptabilité.



Il a servi entre autres à la Société de Développement du Lac (SODELAC), avant d’être élu député du 8ème arrondissement municipal de N’Djaména, devenant ensuite vice-président de l’Assemblée nationale.



Le député Mamadou Kourtou laisse derrière lui, dix orphelins.