Tchad : le président Mahamat Idriss Deby souhaite la bienvenue à Succes Masra après son retour au pays

Succes Masra a atterri à l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena le 3 novembre 2023, où il a été accueilli par des ministres du gouvernement tchadien, dont Abderaman Koulamallah, ministre de la Réconciliation nationale, et Aziz Mahamat Saleh, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.



À son arrivée, Succes Masra a marqué ce moment émouvant en s'agenouillant sur le tarmac de l'aéroport et en levant les mains vers le ciel en signe de prière. Sur sa page Facebook, il a exprimé sa gratitude envers le peuple tchadien et a rappelé l'importance de transformer le pays dans la justice, l'égalité et la diversité.



L'accord de Kinshasa, signé récemment, a ouvert la voie à son retour et a été accompagné de l'engagement de Succes Masra et du parti Les Transformateurs à "éviter toute forme d'action violente". Le président Mahamat Idriss Deby Itno a saisi cette occasion pour souligner l'importance de l'unité, de la paix, et du dialogue entre tous les Tchadiens pour contribuer au progrès du pays.



Le président de transition a clairement exprimé son souhait de voir tous les Tchadiens participer collectivement à la construction d'un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour les générations futures.