Tchad : le président a assisté à la célébration de la journée du 1er décembre à N'Djamena

La 29ème Journée de la liberté et de la démocratie a été célébrée ce dimanche à la Place de la nation à N'Djamena, en présence du chef de l'Etat Idriss Déby, de la Première Dame, du président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernements, officiers de l'armée, diplomates accrédités, députés et d'autres officiels.



Après le passage en revue des troupes par le chef d'état-major des armées, le président de la République Idriss Deby Itno a déposé des gerbes de fleurs à la place des martyrs tombés sur le champ d’honneur, symbolisant la reconnaissance nationale pour que leurs âmes reposent en paix.



La cérémonie a pris fin avec des défilés militaires de plusieurs corps militaires, notamment l’armée de terre, de l’air, la Garde nationale et nomade du Tchad, la gendarmerie nationale, la police nationale, la douane, la police municipale, des anciens combattants, les détachements du GEMIA représentés par les élèves officiers de la 28ème promotion et la DGSSIE.