Tchad : le président appelle les citoyens à "faire confiance au gouvernement d'union nationale"

Le président de la transition Mahamat Idriss Deby s'est rendu le 21 octobre à l'hôpital général de référence nationale où sont admis des blessés des manifestations survenues la veille. Dans une déclaration, le président a appelé les citoyens à "faire confiance au gouvernement d'union nationale dont le but essentiel est de ramener le plus rapidement à l'ordre constitutionnel, et en même temps sécuriser les personnes et leurs biens, instaurer l'autorité de l'État et servir les tchadiens de manière générale".



"Le gouvernement dirigé par le premier ministre que je soutien fortement a pris les choses en main", a ajouté Mahamat Idriss Deby.



De l'avis du président qui s'est également exprimé au cours d'un déplacement aux sièges des partis UNDR et RNDT Le Réveil, "ce n'est pas une manifestation, c'est une insurrection bien organisée, bien planifiée (...) C'est ça leur justice et l'égalité ? La moindre des choses, en politique, c'est d'accepter l'opinion des autres".