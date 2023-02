Tchad : le président de Transition appelle à la refondation de l'administration territoriale

Le 3 février, le président de Transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, a inauguré la 5ème conférence des gouverneurs de province, au Palais des arts et des cultures à N'Djamena.



Cette conférence, qui regroupe les gouverneurs de province, ainsi que des délégués de police, des commandants de légion et des délégués des finances, a été convoquée sur demande du président de Transition. Elle se penche sur les défis auxquels les chefs des unités administratives sont confrontés lors de la refondation du pays.



Fatimé Zara Douga, maire de la ville de N'Djamena, souligne que la population attend beaucoup de cette conférence pour une amélioration de son quotidien.



Quant à Goundoul Vikama, président du comité d'organisation, il a indiqué que l'objectif de la conférence est de permettre aux gouverneurs de province, et à leurs collaborateurs, d'être informés sur le processus électoral, qui est la première étape pour le retour à l'ordre constitutionnel.



Le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, Limane Mahamat, a souligné que cette conférence est l'occasion pour les participants de discuter des réformes à mettre en place pour la refondation de l'État. Le président de Transition, Mahamat Idriss Deby, a déclaré que le thème de cette conférence s'inscrit en droite ligne de la refondation du pays, et confirme le rôle clé que doit jouer l'administration territoriale dans la construction du nouveau Tchad.



Il a appelé les chefs des unités administratives à faire face aux défis actuels, et à renforcer la défense et la sécurité des frontières. Mahamat Idriss Deby a souligné que les carences constatées dans le fonctionnement de l'administration territoriale doivent être abordées à l'occasion de cette conférence. Il a invité les gouverneurs de province à faire un exercice d'introspection et d'auto-évaluation pour mieux servir leurs administrés.



La 4ème édition de cette conférence avait eu lieu en octobre 2019 à Abéché et les 23 gouverneurs de province participent à cette 5ème édition.