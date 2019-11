Tchad : le président de l'Assemblée Kabadi réagit à la mort de Bonheur Mateyan

Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi a réagit ce mercredi à l'hémicycle, à la mort du clandoman Mateyan Bonheur ce lundi. Il a indiqué qu'il y aurait eu une tentative d'intrusion au sein de son escorte à deux reprises, poussant sa sécurité à intervenir.



"Un des agents de sécurité a du tirer en l'air. Malheureusement, la balle a du heurter un poteau de la STEE et est revenue frapper un des passants. Enfaite, il s'agit d'un jeune qui était avec sa soeur. Malheureusement la balle a ricoché et a du atteindre le jeune. Il a été transporté à l'hôpital mais il est mort suite à cette blessure. Je tenais quand même à informer les députés", a expliqué Haroun Kabadi.



"Il y a tellement de choses qui se disent. Mais enfaite ce n'est pas ça qui m'a amené à vous informer. Il y a énormément de perturbations au sein de certains groupes qui veulent faire des manifestations. Je voudrais que les députés soient très attentifs dans leurs déplacements en ville pour essayer d'éviter ce genre de rencontres. Normalement, rien ne devrait se faire mais comme vous le savez, l'instrumentalisation dans ce pays est une chose que les hommes et les femmes pour assouvir je ne sais quoi", a ajouté le président de l'Assemblée nationale.



Selon lui, "le protocole des services du secrétariat de l'Assemblée nationale sont en contact avec la famille pour organiser tout ce qui peut être organisé. De ce point de vue, je pense qu'il n'y a rien à se reprocher. C'est un incident qui est arrivé. On va essayer de gérer comme on le peux. Mais l'instrumentalisation ça, c'est tout autre chose."