Tchad : le président de l’Assemblée en visite à l’hôpital de la renaissance

Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a visité jeudi matin l'hôpital de Renaissance pour s'enquérir du fonctionnement de cet établissement hospitalier. Il était accompagné du 4ème vice-président, Ahmat Annadif, de quelques membres du bureau de l'Assemblée et de députés.



Il a été accueilli par le directeur général de l'hôpital et le personnel.



La visite a commencé par les unités où sont pris en charge les patients souffrant de maladies rénales ou d'insuffisances rénales. Haroun Kabadi a ensuite été conduit à la salle d'imagerie médicale, notamment au service de scanner.



Selon le président de l'Assemblée nationale, la structure est identique à ce qu'on trouve en Europe, malgré un certain nombre de difficultés. "Cet hôpital est de grande qualité. Tous les autres hôpitaux du Tchad peuvent l'utiliser en cas de manque de plateau technique", a-t-il précisé.



L'Assemblée nationale est le première institution à signer une convention avec l'hôpital de la Renaissance pour la prise en charge de son personnel.