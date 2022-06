Tchad : le président de la CNJT dénonce la lenteur des pourparlers de Doha

"Pré-dialogue de Doha, où est la place du Tchad et du peuple tchadien dans les cœurs des parties en pourparlers", se demande M. Dangaya. "S'agit-il de l'avenir du Tchad ou de ses obsèques", poursuit-il.



Abakar Dangaya semble plus que convaincu qu'un niveau report du dialogue est inévitable. "En attendant un éventuel report, qui serait certainement un report de trop, qu'on se rappelle que les négociations ont commencé il y'a plus de 3 mois et ce n'est pas à vélo qu'on se rend à Doha, et ce n'est non plus sous un hangar qu'on dort là-bas", lance le chef du CNJT.



Abakar Dangaya rappelle que le Tchad mérite mieux et la jeunesse (qui manque de tout et compte sur le futur) devrait y penser.